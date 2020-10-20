Глава Пентагона призвал союзников к агрессии против России

По словам Эспера, надо готовиться к худшему

Соревнование мировых держав сегодня приобрело глобальный характер. Вашингтон и его союзники должны агрессивно конкурировать с Москвой во всех частях мира, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

"Мы видим, как Россия и Китай действуют в Америках, Африке, на Ближнем Востоке, в Арктике и Антарктике. Мы должны конкурировать, мы должны конкурировать агрессивно", - заявил Эспер в своем выступлении на Атлантическом совете.

После развала Советского Союза никто не ожидал, что придется снова иметь дело с возрождающейся Россией, признал глава Пентагона. По его словам, если сдерживание в отношении Москвы не сработает, то надо готовиться к худшему.

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