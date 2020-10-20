Армению и Азербайджан оставили без футбола

Запрещено проведение матчей под эгидой УЕФА

Матчи футбольных клубов и сборных в Армении и Азербайджане запрещены. Решение принял исполком УЕФА. Там считают, что из-за конфликта в Нагорном Карабахе условия для проведения матчей под эгидой союза в настоящее время в этих странах не выполняются.

Как отмечается в заявлении УЕФА, федерации футбола Армении и Азербайджана должны предложить альтернативные места для проведения домашних матчей под эгидой УЕФА. В то же время, подчеркивается, что принятое решение не повлияет на планы по проведению матчей чемпионата Европы по футболу в Баку, передает РИА Новости.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, достигнутую на переговорах в Москве 9 октября, обстрелы на линии соприкосновения продолжаются.

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