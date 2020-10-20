Коронавирус выявлен более чем у тысячи школьников в Петербурге

Также заражены более 300 учителей

Более 300 случаев коронавируса выявлено за последнюю неделю среди учащихся школ в Санкт-Петербурге. Общее число школьников с COVID-19 перевалило за тысячу, сообщила вице- губернатор города Ирина Потехина.

"На прошлой неделе у нас заболевших ребят было чуть более 700 человек, а на этой неделе их уже больше тысячи… Педагоги работают с очень большой нагрузкой, потому что в первую очередь соблюдение коронавирусных правил и ограничений ложится на их плечи", - заявила Потехина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам вице-губернатора, болеют и педагоги. На сегодняшний день коронавирус зафиксирован более чем у трехсот учителей. 109 классов в 63 школах находятся на дистанционном обучении – в каждом из них есть двое и более заболевших ребят. Всего в Петербурге, по последним данным, выявлено 53 287 случаев заражения COVID-19, выздоровели 34 205 пациентов.

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