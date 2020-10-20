ВОЗ зафиксировала недельный рекорд заболеваемости COVID-19

Число заразившихся увеличилось почти на 2,5 миллиона

Самый высокий недельный показатель заболеваемости коронавирусом зафиксировала Всемирная организация здравоохранения. Число выявленных случаев COVID-19 за минувшие 7 дней выросло в мире более чем на 2,4 миллиона.

"Число новых случаев COVID-19 продолжает ускоренно расти, тогда как число новых смертей остается относительно стабильным. По состоянию на 18 октября поступили сообщения о более 40 миллионах заболевших и 1,1 миллиона умерших. В том числе за последнюю неделю зарегистрировали более 2,4 миллиона новых случаев заболевания и 36 тысяч новых смертей", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

В документе отмечается, что в Европе зафиксирован 25%-й рост заболеваемости по сравнению с предыдущими семью днями. Число заразившихся выросло более чем на 927 тысяч, превысив 8 миллионов.

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