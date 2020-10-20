ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ зафиксировала недельный рекорд заболеваемости COVID-19

22:13
  • вторник
  • 20 октября 2020

Число заразившихся увеличилось почти на 2,5 миллиона

Самый высокий недельный показатель заболеваемости коронавирусом зафиксировала Всемирная организация здравоохранения. Число выявленных случаев COVID-19 за минувшие 7 дней выросло в мире более чем на 2,4 миллиона.
Вирусолог призвал объявить нерабочие дни для борьбы с COVID-19

"Число новых случаев COVID-19 продолжает ускоренно расти, тогда как число новых смертей остается относительно стабильным. По состоянию на 18 октября поступили сообщения о более 40 миллионах заболевших и 1,1 миллиона умерших. В том числе за последнюю неделю зарегистрировали более 2,4 миллиона новых случаев заболевания и 36 тысяч новых смертей", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

В документе отмечается, что в Европе зафиксирован 25%-й рост заболеваемости по сравнению с предыдущими семью днями. Число заразившихся выросло более чем на 927 тысяч, превысив 8 миллионов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.