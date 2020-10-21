Депутат Калашников оценил идею Зеленского создать военные базы на Черном море

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ отметил, что это запрещено по Конституции Украины

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили Выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде. Удастся ли президенту решить проблему Донбасса? Что будут представлять из себя новые военные базы Украины на Черном море? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Вообще на Украине запрещено создание военных баз… Но, видимо, Владимира Зеленского это не волнует. Он покупает военные катера в кредит. Мы сейчас накопим дронов, катеров – и будем воевать. Примерно это он намекает своему народу", - сказал Калашников.

Полный комментарий депутата смотрите в видео.

Ранее Зеленский заявил, что Украина построит две военно-морские базы на Черном море. По его словам, в стране продолжается модернизация военных судов, в том числе корабля ВМС "Гетман Сагайдачный", ведется подготовка десантных катеров.

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