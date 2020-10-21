Генерал ФСБ оценил статью об "облучении" агента ЦРУ в Москве

Судьба агента Марка Полимеропулоса незавидна - он вышел на пенсию после поездки в Россию

"Проснулся в отеле. Ощущение тошноты было невыносимым. Попытался встать с постели, упал. В ушах звенело". Это свежая публикация New York Times - рассказ о тайной миссии агента ЦРУ Марка Полимеропулоса в Москве.

Это состояние знакомо многим гостям столицы. Историю агента в деталях можно почитать также на сайте издания GQ – все подробности, как и в каких ресторанах его тошнило, и как он не дал заманить себя в ловушку красивым молодым женщинам – так и написано – в баре на крыше московского отеля.

История не уникальная – командировки в Москву для многих оборачиваются красивыми женщинами из общепита и тошнотой по утрам. А что за тайную миссию выполнял агент?

Вернувшись в Америку, агент Полимеропулос обнаружил, что к тошноте прибавились слепота и туман в голове. ЦРУ его почему-то лечить отказывалось. Агент догадался, что русские против него применили секретное оружие.

Та же история была с американскими шпионами в Гаване. В Китае – сплошная тошнота, странные звуки и головокружение. NYT пишет, что против американцев использовали секретное оружие направленного энергетического действия.

Публикацию прокомментировал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

"Когда я служил на Лубянке, помню, к нам приходили целые толпы "облучаемых". Некоторые были в шапочках из фольги. С ними было просто решить вопрос: я спрашивал, где живет тот или иной человек, снимал телефонную трубку и говорил: "С такой-то квартиры снять облучение". И человек уходил – до весны", – рассказал генерал-майор РИА Новости.

Рецепт – как сделать шапочку из фольги – легко найти в интернете. Но все это энергетическое воздействие, вызывающие тошноту и туман в голове, руками не пощупаешь и публике не предъявишь.

То ли дело русские хакеры. Последний список американского Минюста – 6 офицеров ГРУ пытались опорочить Эммануэля Макрона, сорвать олимпиаду 2018 в Корее и оставили без электричества Украину в 2015 году.

Американская аудитория мгновенно мобилизовалась – все на борьбу с русскими хакерами! Вот ведь нация прагматиков, все видео с практическими советами.

Судьба агента Полимеропулоса незавидна. С туманом в голове и приступами тошноты вынужден был выйти на пенсию, так и не завершив свою секретную миссию в России. Убедился сам, что в действительности все не так, как на самом деле.

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