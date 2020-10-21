Умер протоиерей Димитрий Смирнов

Проблемы со здоровьем у него появились в мае

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался на 70-м году жизни.

"Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию", - написал в Telegram Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

Причина смерти Смирнова не уточняется. Время и место похорон священнослужителя назовут позднее.

Напомним, что в мае Димитрия Смирнова госпитализировали с коронавирусом. В августе он попросил освободить его от обязанностей председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. При этом протоиерей сослался на проблемы со здоровьем.

Смирнов был настоятелем нескольких церквей в Москве и Подмосковье. Он преподавал на факультете православной культуры Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Смирнов входил в общественные советы при Следственном комитете и при Министерстве обороны. Димитрий Смирнов, выступавший за консервативные ценности, был известен резкими высказываниями против абортов, гражданских браках, гомосексуализма и так далее.

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