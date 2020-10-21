Названа категория людей, для которых бесполезна вакцина от COVID-19

Вирусолог уверен, что не все способны вырабатывать антитела

Вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил, что вакцина против коронавирусной инфекции может не оказать должного эффекта на людей с иммунодефицитом.

По словам врача, это связано с трудностями в выработке антител, передает URA.RU. При этом Альтштейн подчеркнул, что непросто разделить людей на конкретные группы по способности вырабатывать иммунитет к заболеваниям.

"Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает", - считает вирусолог.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. На сегодняшний день более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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