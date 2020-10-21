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Профсоюзы оценили вероятность перехода на "четырехдневку"

08:50
  • среда
  • 21 октября 2020

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В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) высказались о снижении продолжительности рабочей недели. 
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"Профсоюзы и Минтруд посчитали, что, да, в этом направлении надо двигаться. Работодатели более осторожно высказались в этом направлении", - рассказал РИА Новости секретарь ФНПР Олег Соколов. 

По его мнению, переход на "четырехдневку" произойдет не сразу. Для начала рабочую неделю следует сократить хотя бы на несколько часов. 

Соколов напомнил, что прошлой осенью тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев выступил за переход на четырехдневную рабочую неделю. После этого в обществе и в профильных ведомствах стали активно обсуждать эту тему. Сейчас данный вопрос не поднимается, в том числе в рамках Российской трехсторонней комиссии (РТК). 

Накануне зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сказал на форуме "Открытые инновации", что идея о ""четырехдневке" должна оставаться в сфере обсуждения. По его мнению, это особенно актуально с учетом развития цифровых технологий.

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