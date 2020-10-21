Москвичей ждет мокрый снег с дождем

Погода ухудшится ближе к вечеру

В первой половине дня москвичей ожидает пасмурная погода без существенных осадков, а ближе к вечеру в столице начнется мокрый снег с дождем, предупредила синоптик Елена Волосюк.

"Облачная погода, без существенных осадков будет преобладать. Но ближе к вечеру, после 15 часов, пойдут дожди, местами чередуясь с мокрым снегом. В Москве - плюс 3-5, в Подмосковье - плюс 1-6", - предупредила она.

Метеоролог подчеркнула, что ожидается около 1-2 миллиметров осадков. Ветер будет западный и юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму и остановится на отметке в 750 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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