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Юлия Высоцкая не смогла рассказать о женском счастье

09:06
  • среда
  • 21 октября 2020

Со стороны актриса кажется абсолютно счастливой, но сама себя таковой не считает

Юлия Высоцкая призналась: она не знает, что такое женское счастье. 47-летняя актриса более 20 лет находится в крепком браке с режиссером Андреем Кончаловским, имеет любимую работу и хобби, но при этом не считает себя абсолютно счастливой.

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"Я, как и многие, не знаю, что такое быть счастливой женщиной. У меня бывают дни, когда я очень счастлива, а бывает, когда я несчастна и не хочу иметь ничего общего с этим миром. Но это нормально, это жизнь. Она не всегда может быть идеальной", - заявила Высоцкая.

Артистка подчеркнула, что всегда старается радоваться мелочам. Особое удовольствие ей доставляет кулинария, путешествия и спорт. Также Высоцкая из тех людей, которые любят свою работу, а потому трудовые будни не становятся для нее тяжелым испытанием, передает Tatler.

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