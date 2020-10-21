Врач объяснил, как долго можно носить многоразовую маску

У многоразовых масок тоже есть "срок годности"

Если более чем за 10 месяцев с начала эпидемии коронавируса люди и узнали, как правильно носить одноразовые защитные маски, то с принципами использования многоразовых масок всё не так однозначно. Как их носить, чтобы случайно не навредить себе, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Специалист отметил, что будь то одноразовая или многоразовая маска, ее нельзя носить целый день подряд. "Одноразовые медицинские маски надо менять раз в 2-3 часа и утилизировать их. Это общий совет для всех, кто хочет обезопасить себя и окружающих от вирусных инфекций. Многоразовые маски могут служить дольше, потому что их можно обрабатывать и использовать снова. Если вы целый день находитесь в людных местах, то лучше иметь несколько многоразовых масок, и в течение дня их тоже менять, и обязательно в конце дня термически обрабатывать такие маски", - объяснил он.

Тяжельников отметил, что маску нужно сразу же сменить после того, как она намокла, а затем не использовать ее до стирки. По его, словам, маска всегда должна быть сухой и по ощущению быть свежей, передает Радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что в конце дня маску нужно непременно постирать с мылом, а затем прогладить, чтобы воздействие высокой температуры убило все оставшиеся вирусы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"