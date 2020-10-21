"Беременного" россиянина по ошибке отправили к гинекологу

В больнице объяснили произошедшее

Житель Башкирии, который лечится в уфимской больнице №21, удивился записи, появившейся в его истории болезни. Там написали, что он беременный и ему требуется консультация гинеколога.

"Как это назвать - невнимательность, халатность? Прошу Минздрав Республики Башкортостан обратить на это внимание", - написал "беременный" пациент в соцсети, опубликовав фото документа.

В пресс-службе республиканского Минздрава сообщили, что в больнице провели служебное расследование. Запись о беременности поставили в результате технической ошибки.

"Также просим обратить внимание, что в данном листе отсутствует подпись руководителя подразделения, а значит, пациент выложил фотографию еще не проверенной заведующим истории болезни", - сказали "Башинформу" в ведомстве.

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