В Москве за сутки вылечились 2365 пациентов с коронавирусом

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 279973

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последние сутки в столице от коронавируса вылечились 2365 пациентов.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2365 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 279973", - заявила Ракова (цитата по АГН "Москва").

Ранее сообщалось, что количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 6058 до 6121. За сутки в столице скончались 63 пациента.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 372628 случаев коронавируса, вылечились 277608 пациентов.

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