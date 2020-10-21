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Брухунова похвасталась "похудательным платьем"

09:52
  • среда
  • 21 октября 2020

Девушка любит демонстрировать стильные вещи

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась в Instagram "похудательным" нарядом. Девушка опубликовала снимок в стильном черном мини-платье с вертикальной полосой кремового цвета. Визуально элемент вытягивает силуэт и делает его стройнее.
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"Мое самое похудательное платье. В нем я стройнее и даже будто бы моложе (но это не точно)", - сделала Брухунова подпись к снимку.

Подписчикам понравился новый образ супруги юмориста. "Какая же вы стильная", "Вы всегда выглядите шикарно", "Платье шедевральное!", "Оно вам очень к лицу", - написали они в комментариях.

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