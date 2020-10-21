ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Настоящее счастье": молодой возлюбленный накормил Бабкину тортом

09:55
  • среда
  • 21 октября 2020

Звезда показала фото застолья

70-летняя певица Надежда Бабкина опубликовала в Instagram фото, на котором ее 40-летний возлюбленный Евгений Гор разрезает торт, приготовленный своими руками.
Возлюбленный Бабкиной показал фото в чулках

"Настоящее счастье вернуться домой после долгого рабочего дня. Здесь тебя ждут. Здесь в воздухе витает запах свежеиспеченного торта, приготовленного руками любимого человека", - написала Бабкина. 

По словам звезды, дома она черпает силу и энергию. Там ее окружают родные и любимые.

- Очень жизнерадостное фото, - пишут в комментариях. 

- И как приятно видеть вас свеженькой без макияжа, очень легко и натурально. 

- Как же тортика захотелось. 

- Оставайтесь такой же жизнерадостной, энергичной и красивой! 

- Коньяк, кола, торт, мужчина… все дела. 

Напомним, Гор и Бабкина живут в гражданском браке уже 17 лет. По словам певицы, иногда возлюбленный ночует у нее, а иногда у себя дома. Звезда признается, что порой ревнует Гора к молоденьким девушкам. Впрочем, Бабкина чувствует себя моложе Гора. "Сейчас разницы нет. Он стал стариком, а я помолодела", - пошутила однажды артистка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Надежда Бабкина
Надежда Бабкина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.