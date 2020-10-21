"Настоящее счастье": молодой возлюбленный накормил Бабкину тортом

Звезда показала фото застолья

70-летняя певица Надежда Бабкина опубликовала в Instagram фото, на котором ее 40-летний возлюбленный Евгений Гор разрезает торт, приготовленный своими руками.

"Настоящее счастье вернуться домой после долгого рабочего дня. Здесь тебя ждут. Здесь в воздухе витает запах свежеиспеченного торта, приготовленного руками любимого человека", - написала Бабкина.

По словам звезды, дома она черпает силу и энергию. Там ее окружают родные и любимые.

- Очень жизнерадостное фото, - пишут в комментариях.

- И как приятно видеть вас свеженькой без макияжа, очень легко и натурально.

- Как же тортика захотелось.

- Оставайтесь такой же жизнерадостной, энергичной и красивой!

- Коньяк, кола, торт, мужчина… все дела.

Напомним, Гор и Бабкина живут в гражданском браке уже 17 лет. По словам певицы, иногда возлюбленный ночует у нее, а иногда у себя дома. Звезда признается, что порой ревнует Гора к молоденьким девушкам. Впрочем, Бабкина чувствует себя моложе Гора. "Сейчас разницы нет. Он стал стариком, а я помолодела", - пошутила однажды артистка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"