В России за сутки выявлено 15700 случаев заражения COVID-19

В Москве заразились 4389 человек

За минувшие сутки в 85 российских регионах зафиксировано 15700 новых случаев. У четверти заболевших симптомов нет. Об этом сообщает оперативный штаб.

Полностью выздоровели 10952 пациента. Скончались 317 человек. Всего с начала пандемии диагноз "коронавирус" поставлен 1447335 раз.

В Москве за день выявлено 4389 заболевших. За всё время зафиксировано 37717 случаев. За сутки из больниц выписаны 2365 пациентов. Скончались 63 человека.

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