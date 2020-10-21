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В России за сутки выявлено 15700 случаев заражения COVID-19

10:37
  • среда
  • 21 октября 2020

В Москве заразились 4389 человек

За минувшие сутки в 85 российских регионах зафиксировано 15700 новых случаев. У четверти заболевших симптомов нет. Об этом сообщает оперативный штаб.

Полностью выздоровели 10952 пациента. Скончались 317 человек. Всего с начала пандемии диагноз "коронавирус" поставлен 1447335 раз.

В Москве за день выявлено 4389 заболевших. За всё время зафиксировано 37717 случаев. За сутки из больниц выписаны 2365 пациентов. Скончались 63 человека.

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