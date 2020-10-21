В Новосибирской области школьникам вдвое увеличат продолжительность каникул

Изменения связаны с коронавирусом

В Новосибирской области школьники с 26 октября получат двухнедельные каникулы вместо недели отдыха. Таким образом власти региона решили противодействовать распространению коронавирусной инфекции.

Также в ночное время будет ограничена работа общепита. Решения были приняты на заседании штаба по недопущению распространения COVID-19 на территории Новосибирской области, которое провел губернатор региона Андрей Травников.

"По итогам заседания штаба принято решение с 26 октября вывести на каникулы все общеобразовательные школы в полном объеме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября. В отношении учреждений среднего профессионального образования решено с 26 октября перевести на дистанционное образование первые курсы, изучающие общеобразовательные предметы", - сказано в сообщении пресс-службы правительства региона.

Также с 26 октября в регионе будет ограничена работа клубов, ресторанов, баров и кафе - они не будут работать с 0:00 до 8:00. Исключения составляют места общественного питания на вокзалах, в аэропортах и гостиницах, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 40,7 миллионов человек, 1,12 миллион из них скончались. В России выявлено 1,43 миллиона заболевших, более 24 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"