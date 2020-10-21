ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Новосибирской области школьникам вдвое увеличат продолжительность каникул

10:04
  • среда
  • 21 октября 2020

Изменения связаны с коронавирусом

В Новосибирской области школьники с 26 октября получат двухнедельные каникулы вместо недели отдыха. Таким образом власти региона решили противодействовать распространению коронавирусной инфекции.

Коронавирус выявлен более чем у тысячи школьников в Петербурге
В российских регионах усиливают контроль за соблюдением масочного режима

Также в ночное время будет ограничена работа общепита. Решения  были приняты на  заседании штаба по недопущению распространения COVID-19 на территории Новосибирской области, которое провел губернатор региона Андрей Травников.

"По итогам заседания штаба принято решение с 26 октября вывести на каникулы все общеобразовательные школы в полном объеме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября. В отношении учреждений среднего профессионального образования решено с 26 октября перевести на дистанционное образование первые курсы, изучающие общеобразовательные предметы", - сказано в сообщении пресс-службы правительства региона.

Также с 26 октября в регионе будет ограничена работа клубов, ресторанов, баров и кафе - они не будут работать с 0:00 до 8:00. Исключения составляют места общественного питания на вокзалах, в аэропортах и гостиницах, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 40,7 миллионов человек, 1,12 миллион из них скончались. В России выявлено 1,43 миллиона заболевших, более 24 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Школьники в медицинских масках
Школьники в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.