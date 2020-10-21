В Подмосковье закрыли музеи и запретили массовые мероприятия с участием зрителей

В России за минувшие сутки зафиксировано 15700 новых случаев заболевания коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировано 15700 новых случаев заболевания коронавирусом. Это последние данные оперативного штаба. В Москве инфекция подтвердилась у 4389 человек. В Подмосковье с этого дня закрыты музеи и запрещены все массовые мероприятия с участием зрителей. На передовой борьбы с вирусом сейчас - врачи. В Кемерове принимать пациентов им помогают студенты. А в Абхазии российское Министерство обороны развернуло мобильный госпиталь.

Мобильный госпиталь разворачивают прямо на центральной улице Сухума. В этих передвижных шатрах российские военные смогут оказать медицинскую помощь больным коронавирусом в соседней республике. Здесь есть все необходимое для их лечения - аппараты УЗИ и ИВЛ.

"У нас 50 коек инфекционного отделения, 50 терапевтического. Они разделены. Красная зона определена. ПЦР имеется, тесты имеются", - заявил начальник мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа Абдул Магомедов.

В такое непростое для всех время помощь порой приходит совсем неожиданно. Добровольцы Читы организовали группу по доставке участковых врачей-педиаторов к маленьким пациентам. Детское отделение сейчас переполнено как никогда. Врачи не всегда успевают на все вызовы.

"Нагрузка на наших участковых педиаторов возросла значительно, поэтому, учитывая наш распространенный район, частный сектор, нашим врачам очень часто требуется помощь в плане доездок к нашим пациентам. Если будет доезд, то есть машина, сократится время ожидания наших маленьких пациентов", - пояснил заместитель главного врача по лечебной работе детского поликлинического отделения №2 Детского поликлинического центра Читы Ольга Пескунова.

По всей стране студенты медицинских вузов работают рука об руку с врачами. В Кемерове больше 800 студентов вышли на работу в поликлиниках. Количество вызовов врача на дом в регионе выше в пять раз, чем в доковидный период. Очереди в поликлиниках растянулись на несколько часов.

"За три дня мы с врачами осуществили порядка 40 выездов к больным, где мы - студенты брали у пациентов мазок на определение COVID-19, мы также обзваниваем больных", - рассказал студент четвертого курса Кемеровского медицинского университета Владимир Чащин.

Несмотря на настороженность, в регионах находятся все больше добровольцев и для испытания новой российской вакцины от коронавируса. В Кирове за последние несколько дней уколы получили 70 пациентов. 16 дней они будут находиться под наблюдением в клинике, потом сдадут кровь и будут отпущены домой, где продолжат наблюдаться, не изменяя привычный ритм жизни.

- Я просто хотел таким способом для своей станы пользу принести. - Ну а как по поводу страха? Все-таки новая? - Да нет, страха как такового вообще нет.

Между тем, повсюду до сих пор находятся и те, кому надевать маску принципиально не хочется. Часто средства защиты носят неправильно, что снижает их эффективность.

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицией проводят рейды в общественных местах по всей стране. В торговых центрах, ресторанах, фитнес-клубах и в общественном транспорте. Иногда буквально уговаривают надеть маску правильно.

Правда, порой, спасаться приходится и от так называемых ковид-диссидентов. В Красноярске камера видеонаблюдения в салоне автобуса зафиксировала, как мужчина бьет кондуктора, который попросил его надеть маску. Сначала мужчина долго пререкался, а затем применил силу. Сейчас злоумышленник задержан. Ему предстоит ответить не только за нападение на кондуктора, но и за несоблюдение масочного режима.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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