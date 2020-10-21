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Дроздова рассказала о самочувствии на фоне слухов о госпитализации

10:17
  • среда
  • 21 октября 2020

Она дома, а не в больнице

55-летняя актриса Ольга Дроздова прокомментировала информацию о своей госпитализации. 
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СМИ сообщили, что актрису госпитализировали в ночь на 21 октября. Она якобы пожаловалась на мигрень и боль в области сердца. Врачи оценивают состояние Дроздовой как стабильное, пишут журналисты. 

Между тем сама Ольга Дроздова опровергла информацию о госпитализации. "Я дома, все в порядке, вы что. Откуда эта информация несется? Нет, я не жалуюсь на боли в области сердца. Что вы, я сплю дома спокойно", - цитирует РИА Новости народную артистку России.  

Дроздова снялась в таких фильмах и сериалах, как "Остановка по требованию", "Ангел в сердце", "Бандитский Петербург 2. Адвокат", "Ванечка". Она преподает в Институте современного искусства.

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