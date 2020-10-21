Великобритания ужесточает режим ограничений из-за коронавируса

В стране перестанут работать магазины, бары и гостиницы

Количество заболевших коронавирусом в мире приближается к 41 миллиону. Только за последнюю неделю выявлено 2,5 миллиона новых случаев - это самый высокий показатель с начала пандемии, передает "ТВ Центр".

На третий, последний уровень ограничений, с пятницы переходит Великобритания. В королевстве закроются непродовольственные магазины, спортивные центры, гостиницы, бары и рестораны. Работать удалённо предписано всем, кто имеет такую возможность.

Подобные меры уже действуют в ряде регионов Франции. В Словении ввели комендантский час. Его введения требуют и в испанской Кастилии.

А на севере Италии детей теперь водят в школу на верёвке - это позволяет соблюдать социальную дистанцию. COVID-19 обнаружен у десяти спортсменов сборной страны по плаванию - впрочем, заболевание у них протекает бессимптомно.

Тревогу бьют и в Новой Зеландии: положительные результаты показали тесты 18 россиян - членов рыболовецкой команды, которые приехали в страну работать по контракту.

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