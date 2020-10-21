ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Великобритания ужесточает режим ограничений из-за коронавируса

11:36
  • среда
  • 21 октября 2020

В стране перестанут работать магазины, бары и гостиницы

Количество заболевших коронавирусом в мире приближается к 41 миллиону. Только за последнюю неделю выявлено 2,5 миллиона новых случаев - это самый высокий показатель с начала пандемии, передает "ТВ Центр".

На третий, последний уровень ограничений, с пятницы переходит Великобритания. В королевстве закроются непродовольственные магазины, спортивные центры, гостиницы, бары и рестораны. Работать удалённо предписано всем, кто имеет такую возможность.

Подобные меры уже действуют в ряде регионов Франции. В Словении ввели комендантский час. Его введения требуют и в испанской Кастилии.

А на севере Италии детей теперь водят в школу на верёвке - это позволяет соблюдать социальную дистанцию. COVID-19 обнаружен у десяти спортсменов сборной страны по плаванию - впрочем, заболевание у них протекает бессимптомно.

Тревогу бьют и в Новой Зеландии: положительные результаты показали тесты 18 россиян - членов рыболовецкой команды, которые приехали в страну работать по контракту.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.