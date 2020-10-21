Война компроматов: предвыборную кампанию в США преследуют провокации

Чем ближе выборы президента, тем более жесткие приемы используют оппоненты

Провокации и война компроматов. Чем ближе выборы президента США, тем более жёсткие приемы используют оппоненты. Против Джо Байдена разыгрывают старую карту - его сына Хантера на этот раз заподозрили в педофилии. О Дональде Трампе тоже нашлись неудобные подробности. Тем временем, Пентагон строит далеко идущие планы, в которых России уделено особое внимание.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

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