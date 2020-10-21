Вандалы повредили десятки произведений искусства в Берлине

Нападение пытались скрыть

Один из самых масштабных актов вандализма в истории современной Германии. В Берлине на "Музейном острове", который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, неизвестные осквернили около 70 произведений искусства.

Нападение, по информации немецкого издания Die Zeit, произошло еще 3 октября. И его явно пытались скрыть - ни одного фото или видео испорченных объектов до сих пор нет. Но в полиции информацию подтвердили, передает "ТВ Центр".

Как выяснилось, пострадали ценные полотна XVII-XIX веков, скульптуры и египетские саркофаги - их облили маслянистой жидкостью. Последние были выставлены в музее "Пергамо", который открылся после карантина как раз в день нападения.

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