ТВЦ продолжает собирать средства на лечение Максима Ваганова

У мальчика - нейробластома с поражением правого надпочечника

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение двухлетнего Максима Ваганова. Его историю мы рассказывали накануне. У мальчика - нейробластома с поражением правого надпочечника.

Собрали - 2 858 111 рублей.

Осталось собрать - 2 846 728 рублей.

За прошедшие сутки на лечение Максима Ваганова удалось собрать 2 миллиона 858 тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся и не остался равнодушным к чужой беде. Но нужно еще более 2 миллионов 840 тысяч. К двум годам мальчик уже перенес несколько курсов химиотерапии и операцию. Это облегчило его состояние, но метастазы проникли в костный мозг. И теперь вся надежда семьи - еще на две сложнейшие операции, после которых Максиму потребуется мощная иммунотерапия. Лекарство стоит более 5 миллионов 700 тысяч рублей - таких денег у родителей малыша нет.

Мы продолжаем помогать Максиму все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Максима Ваганова, программа 1096

Видео: репортаж "ТВ Центра" про Максима Ваганова

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