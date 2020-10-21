Никита Михалков отмечает 75-летний юбилей

Президент Владимир Путин в среду наградил его званием Героя труда

75-летний юбилей отмечает в среду Никита Михалков. Указом президента знаменитому режиссёру присвоено звание Героя труда. Картины Михалкова знают во всём мире, многие из них удостоены самых престижных наград. Любовь же у нашего зрителя неутомимый Никита Сергеевич снискал и своими ролями. Блестящий актёр, режиссёр, педагог, основатель киноакадемии и председатель Московского кинофестиваля - далеко не полный перечень заслуг юбиляра, который снова готовит премьеру.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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