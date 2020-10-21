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Невролог предупредил об опасности мигрени

10:54
  • среда
  • 21 октября 2020

Головные боли могут привести к серьезным проблемам со здоровьем

Главный внештатный невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов объяснил, из-за чего возникает мигрень. По его словам, причиной головных болей могут стать переутомление, стресс, неправильная еда и даже слишком долгий сон.

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Богданов рассказал, что мигрень является наследственной проблемой, возникающей из-за нарушений управления сосудами. При этом у людей с мигренью риск получить инсульт повышается вдвое в сравнении с людьми без регулярных головных болей.

"Чаще всего заболеванием страдают люди, стенические, работоспособные, часто достигающие успехов в карьере", - подчеркнул невролог. Он рекомендовал при первом появлении головной боли принимать препараты, не допускающие расширения сосудов, передает РИА Новости.

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