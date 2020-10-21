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Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда

10:48
  • среда
  • 21 октября 2020

21 октября у режиссера день рождения

Российский президент Владимир Путин присвоил актеру и режиссеру Никите Михалкову звание Героя Труда. 
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21 октября Михалкову исполнилось 75 лет. В этот же день пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о присвоении режиссеру высшей степени отличия за особые трудовые заслуги перед страной. 

"За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу - кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва", - приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы. 

Никита Михалков - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". В его копилке много кинонаград, в том числе "Оскар" и "Золотой орел". 

Михалков сыграл в фильмах "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Жестокий романс", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Я шагаю по Москве" и так далее. Он снял такие картины, как "Родня", "Несколько дней из жизни Обломова", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Утомленные солнцем". 

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