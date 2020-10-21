Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда

21 октября у режиссера день рождения

Российский президент Владимир Путин присвоил актеру и режиссеру Никите Михалкову звание Героя Труда.

21 октября Михалкову исполнилось 75 лет. В этот же день пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о присвоении режиссеру высшей степени отличия за особые трудовые заслуги перед страной.

"За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу - кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва", - приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы.

Никита Михалков - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". В его копилке много кинонаград, в том числе "Оскар" и "Золотой орел".

Михалков сыграл в фильмах "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Жестокий романс", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Я шагаю по Москве" и так далее. Он снял такие картины, как "Родня", "Несколько дней из жизни Обломова", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Утомленные солнцем".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"