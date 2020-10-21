Озвучена причина смерти протоиерея Смирнова

Его не стало 21 октября

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов заявил, что причина смерти протоиерея Дмитрия Смирнова не связана с коронавирусом, он умер от хронической болезни.

Лукьянов рассказал, что врачи выявили у Смирнова заболевание уже давно. Лукьянов также напомнил, что протоиерей переболел коронавирусной инфекцией еще в мае, передает МК.

Ранее стало известно о смерти 69-летнего протоиерея Дмитрия Смирнова. В 2003-2013 годах он возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год был председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Многим Смирнов запомнился своими скандальными высказываниями о ядерном оружии и гражданских женах.

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