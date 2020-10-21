ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Озвучена причина смерти протоиерея Смирнова

11:29
  • среда
  • 21 октября 2020

Его не стало 21 октября

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов заявил, что причина смерти протоиерея Дмитрия Смирнова не связана с коронавирусом, он умер от хронической болезни.
Умер протоиерей Димитрий Смирнов

Лукьянов рассказал, что врачи выявили у Смирнова заболевание уже давно. Лукьянов также напомнил, что протоиерей переболел коронавирусной инфекцией еще в мае, передает МК.

Ранее стало известно о смерти 69-летнего протоиерея Дмитрия Смирнова. В 2003-2013 годах он возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год был председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Многим Смирнов запомнился своими скандальными высказываниями о ядерном оружии и гражданских женах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.