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"Аэрофлот" разрешил опоздавшим пассажирам бесплатно менять билет

11:24
  • среда
  • 21 октября 2020

Это касается только полетов по России

Авиакомпания "Аэрофлот" разрешила бесплатно менять билеты тем пассажирам, которые опаздывают на рейс в течение 30 минут после его отправки.  
Мишустин потребовал от "Аэрофлота" разумных тарифов на внутренние перелеты

"Внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут после времени отправки рейса, указанного в оформленном билете", - говорится на сайте "Аэрофлота". 

Нововведение касается только полетов по России. Новое правило относится к билетам экономкласса, купленным с 16 октября текущего года. При этом дата вылета в них должна стоять не позднее 25 марта 2021 года. 

Для изменения даты и переоформления билета нужно обратиться по месту покупки билета или в контакт-центр "Аэрофлота".

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