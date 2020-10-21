"Аэрофлот" разрешил опоздавшим пассажирам бесплатно менять билет

Это касается только полетов по России

Авиакомпания "Аэрофлот" разрешила бесплатно менять билеты тем пассажирам, которые опаздывают на рейс в течение 30 минут после его отправки.

"Внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут после времени отправки рейса, указанного в оформленном билете", - говорится на сайте "Аэрофлота".

Нововведение касается только полетов по России. Новое правило относится к билетам экономкласса, купленным с 16 октября текущего года. При этом дата вылета в них должна стоять не позднее 25 марта 2021 года.

Для изменения даты и переоформления билета нужно обратиться по месту покупки билета или в контакт-центр "Аэрофлота".

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