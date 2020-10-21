ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Инфекционист рассказал об изменениях в легких после коронавируса

11:35
  • среда
  • 21 октября 2020

Перенесшим болезнь пациентам нужен курс реабилитации

У переболевших коронавирусом в тяжелой форме могут появиться фиброзные изменения в легочной ткани, предупредил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

В России за сутки выявлено 15700 случаев заражения COVID-19
Врач объяснил, как долго можно носить многоразовую маску

Он рассказал, что в случае большого процента поражения легочной ткани могут остаться фиброзные изменения - это нефункционирующая легочная ткань, это соединительная ткань, которая просто замещает функционирующую.

Специалист отметил, что переболевшим COVID-19 нужен курс реабилитации, который включает в себя дыхательную гимнастику и лечебную физкультуру. Также стоит изменить рацион и добавить в него больше фруктов и белков, передает РИА Новости.

"В основном реабилитация аналогична той, которую проводят для пациентов с хроническими легочными заболеваниями. То есть, это дыхательная гимнастика, лечебная физкультура. Единственное, что можно сказать здесь, как для восстановления после любого заболевания, питание должно быть разнообразным, содержащим достаточное количество белков и витаминов. Должно включать достаточное количество фруктов", - заявил Чуланов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи в защитных костюмах в больнице
Врачи в защитных костюмах в больнице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.