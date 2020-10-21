Инфекционист рассказал об изменениях в легких после коронавируса

Перенесшим болезнь пациентам нужен курс реабилитации

У переболевших коронавирусом в тяжелой форме могут появиться фиброзные изменения в легочной ткани, предупредил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Он рассказал, что в случае большого процента поражения легочной ткани могут остаться фиброзные изменения - это нефункционирующая легочная ткань, это соединительная ткань, которая просто замещает функционирующую.

Специалист отметил, что переболевшим COVID-19 нужен курс реабилитации, который включает в себя дыхательную гимнастику и лечебную физкультуру. Также стоит изменить рацион и добавить в него больше фруктов и белков, передает РИА Новости.

"В основном реабилитация аналогична той, которую проводят для пациентов с хроническими легочными заболеваниями. То есть, это дыхательная гимнастика, лечебная физкультура. Единственное, что можно сказать здесь, как для восстановления после любого заболевания, питание должно быть разнообразным, содержащим достаточное количество белков и витаминов. Должно включать достаточное количество фруктов", - заявил Чуланов.

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