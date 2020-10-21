Сделать прививку от гриппа в Москве стало удобнее

В городе открыто около 450 мобильных пунктов вакцинации

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что мобильные пункты вакцинации против гриппа стали доступнее для москвичей. График работы и местоположение точек изменили с учетом пожеланий горожан.

"Мы анализируем динамику обращений москвичей в мобильные пункты вакцинации против гриппа и меняем график работы и местоположение точек в зависимости от потребностей жителей. Так, для удобства горожан часть мобильных пунктов были перемещены от станций метро к торговым центрам и другим популярным местам. А некоторые мобильные бригады стали дежурить по новому графику", - рассказала Анастасия Ракова.

Например, мобильный пункт, стоявший у станции метро "Тушинская", переместили к торговому центру "Щука". Пункт от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" переехал к торговому центру "МЕГА Теплый стан", а от метро "Площадь Ильича" - к торговому центру "Город". Один из двух пунктов у метро "Митино" тоже сменил дислокацию, теперь его можно найти рядом со станцией "Сходненская".

В выходные дни мобильные бригады начнут дежурить неподалеку от ярмарки по ул. Ангарская, д. 37/18, со вторника по пятницу - у отделения регистрации Межрайонного отдела ГИБДД №1 на ул. Лобненская, д. 20.

Пункты вакцинации у метро "Царицыно" и "ВДНХ" отныне открыты ежедневно.

Мобильные пункты у станций метро "Бульвар Дмитрия Донского", "Орехово", "Тушинская", "Селигерская", а также рядом с главным входом выставочного комплекса ВДНХ закрыли из-за низкой популярности.

Узнать место и время работы прививочных пунктов можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Напомним, что программа вакцинации против гриппа в Москве стартовала 1 сентября. В поликлиниках открыты прививочные кабинеты. В городе развернуто около 450 мобильных пунктов вакцинации. Несовершеннолетние москвичи могут сделать прививку в детских поликлиниках, детских садах и школах.

Кстати, мобильные пункты вакцинации работают в мегаполисе уже пятый год. За первый месяц более 240 тысяч граждан сделали прививки в точках у станций метро, Московского центрального кольца, железнодорожных платформ, а также в центрах госуслуг "Мои документы".

Вакцинация, которую проводят только квалифицированные специалисты, проходит с соблюдением всех санитарных норм. Врачам измеряют температуру, они сдают тесты на коронавирус. Если у медика возникают симптомы острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), то они не выходят на работу.

Для прививок используют инактивированные вакцины, которые не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию. За последние годы в Москве не зафиксировали ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто привился.

Для прохождения бесплатной вакцинации требуется только паспорт. Перед прививкой врач проводит медицинский осмотр и определяет возможные противопоказания. Процедура занимает не больше 15 минут. После нее человеку выдают сертификат.

Грипп и ОРВИ - самые распространенные инфекционные заболевания. Наиболее опасен грипп, который способен приводить к серьезным осложнениям. Вакцинация считается самым эффективным способом защиты от гриппа и его последствий. Эффект прививки наступает через две недели после вакцинации, а польза для иммунитета сохраняется в течение года.

Вакцинацию в Москве проводят отечественными препаратами, прошедшими обязательную государственную сертификацию. Они разработаны по рекомендациям ВОЗ и полностью безопасны.

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