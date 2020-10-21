В Испании из-за пандемии изолируют целый регион с населением около 650 тыс. человек

Ограничения на въезд и выезд будут действовать с 22 октября по 4 ноября

В Испании из-за распространения COVID-19 изолирован целый регион – автономное сообщество Наварра, пишет ТАСС со ссылкой на местное правительство.

Власти региона решили ввести ограничения на въезд и выезд с 22 октября по 4 ноября. Также временно будут закрыты кафе и бары.

С начала пандемии в Наварре с населением около 650 тысяч человек было выявлено около 25,8 тысячи заболевших.

Испания входит в число стран, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. В королевстве выявлено около 975 тысяч инфицированных, почти 34 тысяч пациентов умерли.

Ранее сообщалось, что количество заболевших коронавирусом в мире приближается к 41 миллиону. Только за последнюю неделю выявлено 2,5 миллиона новых случаев - это самый высокий показатель с начала пандемии.

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