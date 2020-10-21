Сергунина: Программы поддержки стартапов привлекли новых партнеров

Заммэра рассказала о подписанных на форуме "Открытые инновации" соглашениях
Столица в рамках форума "Открытые инновации" подписала ряд соглашений, направленных на поддержку технологичного бизнеса, дальнейшее развитие кадрового потенциала и инновационной экосистемы города, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
К примеру, договоренность с некоторыми крупными вузами предполагают совместную работу по популяризации наукоемкого и технологичного предпринимательства среди молодежи.
Для расширения экспертной и образовательной базы программы "Московский акселератор" Агентство инноваций Москвы и Фонд "Московский инновационный кластер" договорились о сотрудничестве с "Национальной инжиниринговой корпорацией" и Научно-техническим центром "Трубной металлургической компании". Благодаря этому разработчики перспективных стартапов в области строительства получат возможность реализовать свои проекты при поддержке новых партнеров программы.
Сергунина добавила, что накануне открытия форума "Открытые инновации" было подписано соглашение с компанией "Северсталь". Скоро к программе присоединится и французский производитель программного обеспечения Dassault Systemes. Также подписано соглашение между столичным Агентством инноваций и Московской торгово-промышленной палатой. В рамках совместной работы будут реализованы проекты, направленные на стимулирование инновационной деятельности в Москве, передает Российская газета.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- Беспрецедентная нагрузка: В МЭШ одновременно подключаются более 600 тыс. человек
- Цирку на Цветном бульваре исполнилось 140 лет
- Собянин присвоил статус промышленного комплекса еще двум столичным предприятиям
- Собянин рассказал о развитии в Москве цифрового здравоохранения
- Компанию "Башня Федерация" оштрафуют за неперевод сотрудников на удаленку