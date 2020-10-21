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Сергунина: Программы поддержки стартапов привлекли новых партнеров

11:56
  • среда
  • 21 октября 2020

Заммэра рассказала о подписанных на форуме "Открытые инновации" соглашениях

Столица в рамках форума "Открытые инновации" подписала ряд соглашений, направленных на поддержку технологичного бизнеса, дальнейшее развитие кадрового потенциала и инновационной экосистемы города, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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К примеру, договоренность с некоторыми крупными вузами предполагают совместную работу по популяризации наукоемкого и технологичного предпринимательства среди молодежи.

Для расширения экспертной и образовательной базы программы "Московский акселератор" Агентство инноваций Москвы и Фонд "Московский инновационный кластер" договорились о сотрудничестве с "Национальной инжиниринговой корпорацией" и Научно-техническим центром "Трубной металлургической компании". Благодаря этому разработчики перспективных стартапов в области строительства получат возможность реализовать свои проекты при поддержке новых партнеров программы.

Сергунина добавила, что накануне открытия форума "Открытые инновации" было подписано соглашение с компанией "Северсталь". Скоро к программе присоединится и французский производитель программного обеспечения Dassault Systemes. Также подписано соглашение между столичным Агентством инноваций и Московской торгово-промышленной палатой. В рамках совместной работы будут реализованы проекты, направленные на стимулирование инновационной деятельности в Москве, передает Российская газета.

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