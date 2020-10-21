Стало известно, для чего переболевшим COVID-19 нужно носить маску

Вирус остается опасным даже для тех, кто им уже болел

Руководитель кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Института общественного здоровья ФГАО ВО Первый МГМУ им. Сеченова Виталий Зверев объяснил, для чего переболевшим коронавирусной инфекцией следует продолжать носить защитную маску.

Зверев отметил, что случаев повторного заражения COVID-19 по всему миру мало, однако они есть. При этом иммунитет от инфекции сохраняется в организме переболевшего человека крайне недолго – всего несколько месяцев.

"Вы не будете у каждого человека (у нас пока переболело меньшинство населения, 20-30%) бумагу спрашивать. Я бы рекомендовал даже тем, кто переболел, носить маску там, где ее надо носить: в метро, в общественном транспорте, но не на улице. На улице она бессмысленна. В общественных местах маску нужно надевать", - заявил врач.

Он добавил, что окончательные выводы о вероятности повторного заражения коронавирусом можно будет сделать лишь после пристального наблюдения за врачами, многие из которых уже переболели, и при этом продолжают активно контактировать с зараженными из-за работы, передает Мир24.

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