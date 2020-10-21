ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, для чего переболевшим COVID-19 нужно носить маску

12:42
  • среда
  • 21 октября 2020

Вирус остается опасным даже для тех, кто им уже болел

Руководитель кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Института общественного здоровья ФГАО ВО Первый МГМУ им. Сеченова Виталий Зверев объяснил, для чего переболевшим коронавирусной инфекцией следует продолжать носить защитную маску.

В России за сутки выявлено 15700 случаев заражения COVID-19
Врач объяснил, как долго можно носить многоразовую маску

Зверев отметил, что случаев повторного заражения COVID-19 по всему миру мало, однако они есть. При этом иммунитет от инфекции сохраняется в организме переболевшего человека крайне недолго – всего несколько месяцев.

"Вы не будете у каждого человека (у нас пока переболело меньшинство населения, 20-30%) бумагу спрашивать. Я бы рекомендовал даже тем, кто переболел, носить маску там, где ее надо носить: в метро, в общественном транспорте, но не на улице. На улице она бессмысленна. В общественных местах маску нужно надевать", - заявил врач.

Он добавил, что окончательные выводы о вероятности повторного заражения коронавирусом можно будет сделать лишь после пристального наблюдения за врачами, многие из которых уже переболели, и при этом продолжают активно контактировать с зараженными из-за работы, передает Мир24.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Девушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.