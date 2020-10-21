Решетова объявила о продаже квартиры после расставания с Тимати

Она хочет купить себе "что-то прикольное"

Модель и блогер Анастасия Решетова, которая воспитывает годовалого сына от рэпера Тимати, за прошлый год заработала на 100-метровую квартиру в элитном жилом комплексе в Москве.

Решетова призналась, что покупка квартиры стала главной ее целью после рождения сына. Однако сейчас она продает недвижимость. Связано ли это с расставанием с Тимати, она не уточнила.

"Сейчас ее продаю, так как осознала, что отбить вложения получится очень и очень нескоро… Поэтому лучше куплю себе что-то прикольное для жизни. Чтобы и Ратику, и маме было комфортно", - заявила Анастасия Решетова, общаясь с подписчиками в Instagram.

Тимати и Решетова расстались в сентябре. По какой причине, неизвестно. Вскоре стало известно, что рэпер будет участвовать в шоу "Холостяк", где ему предстоит выбрать себе новую девушку. Несмотря на расставание, Тимати и Решетова сохранили нормальные отношения ради сына Ратмира. Насколько известно, сейчас модель живет в квартире музыканта, а сам Тимати снимает жилье.

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