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Решетова объявила о продаже квартиры после расставания с Тимати

12:31
  • среда
  • 21 октября 2020

Она хочет купить себе "что-то прикольное"

Модель и блогер Анастасия Решетова, которая воспитывает годовалого сына от рэпера Тимати, за прошлый год заработала на 100-метровую квартиру в элитном жилом комплексе в Москве. 
Решетова защитила маму Тимати от нападок

Решетова призналась, что покупка квартиры стала главной ее целью после рождения сына. Однако сейчас она продает недвижимость. Связано ли это с расставанием с Тимати, она не уточнила. 

"Сейчас ее продаю, так как осознала, что отбить вложения получится очень и очень нескоро… Поэтому лучше куплю себе что-то прикольное для жизни. Чтобы и Ратику, и маме было комфортно", - заявила Анастасия Решетова, общаясь с подписчиками в Instagram. 

Тимати и Решетова расстались в сентябре. По какой причине, неизвестно. Вскоре стало известно, что рэпер будет участвовать в шоу "Холостяк", где ему предстоит выбрать себе новую девушку. Несмотря на расставание, Тимати и Решетова сохранили нормальные отношения ради сына Ратмира. Насколько известно, сейчас модель живет в квартире музыканта, а сам Тимати снимает жилье. 

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