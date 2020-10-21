Жан-Клод Ван Дамм спас от усыпления щенка чихуахуа

У актера тоже есть чихуахуа

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм спас трехмесячного щенка чихуахуа, которого 20 октября должны были усыпить в Норвегии.

В сентябре щенка по кличке Рая привезли в Норвегию из Болгарии. Его должны были передать новым хозяевам. Однако выяснилось, что собака попала в страну по поддельным документам. Норвежцы хотели отправить щенка обратно, но Болгария отказалась его принимать, ссылаясь на правила Евросоюза по транспортировке животных.

В сложившейся ситуации, согласно норвежскому законодательству, щенка должны были усыпить. Это бы случилось, если бы в ситуацию не вмешался Жан-Клод Ван Дамм, у которого есть чихуахуа. Он попросил власти Болгарии принять щенка. Он сказал, что любит Болгарию и что поблажка по этому вопросу стала бы прекрасным подарком на его день рождения. 18 октября актеру исполнилось 60 лет.

"Да, они совершили ошибку, неверно оформили бумаги... Но это не должно убить маленького щенка чихуахуа", - заявил Жан-Клод Ван Дамм на видео в соцсети, взяв на руки свою собаку.

Как пишет РИА Новости, болгарские власти пошли навстречу актеру и приняли собаку, несмотря на проблемы с документами. После медицинской проверки щенку подберут новых хозяев.

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