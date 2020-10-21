Кремль надеется на продолжение диалога с США по продлению СНВ-3

Эта тема носит стратегический характер и общемировое значение, отметил Дмитрий Песков

Работа над продлением договора СНВ-3 продолжается на экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

16 октября США отказались от предложения президента России Владимира Путина продлить договор СНВ-3 на один год без предварительных условий. Вариант без заморозки числа ядерных боеголовок России и США не подходит Белому дому, заявил тогда советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.

"Там действительно на экспертном уровне продолжается работа. И мы все-таки надеемся, что этот разговор будет продолжен с американцами, мы надеемся, что все недопонимания сути вопроса будут преодолены в результате диалога", - цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что работа по теме СНВ-3 носит стратегический характер и общемировое значение.

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