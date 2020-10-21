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В Кремле не намерены вводить нерабочие дни

13:43
  • среда
  • 21 октября 2020

Дмитрий Песков объяснил, почему сейчас в этом нет необходимости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут разговоров о локдауне и повторном введении нерабочих дней на фоне роста числа заболевших коронавирусом.

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Он подчеркнул, что весной власти были вынуждены прибегать к подобным мерам, поскольку в стране наблюдалась нехватка средств индивидуальной защиты и аппаратов для искусственной вентиляции легких, передает РИА Новости.

"Только проходило укомплектование кислородными линиями лечебных учреждений, налаживалась инфраструктура системы здравоохранения, заточенная на борьбу с этой пандемией. Вот поэтому тогда были необходимы крайние меры предосторожности. Сейчас эта проделанная работа дала свои результаты. Система готова выдерживать то давление, которое сейчас на нее оказывается пандемией", - сказал Песков.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 40,7 миллионов человек, 1,12 миллион из них скончались. В России выявлено 1,43 миллиона заболевших, более 24 тысяч пациентов скончались.

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