Бориса Корчевникова выгнали из Украины

Ему запретили въезд на три года

Телеведущему Борису Корчевникову, который последние дни находился в Киеве, запретили въезжать на украинскую территорию из-за посещения Крыма. Срок запрета - три года.

"После появления в СМИ сообщений о незаконном посещении данным лицом временно оккупированного Россией Крыма пограничники провели дополнительную проверку и нашли подтверждение (нарушения) указанным иностранцем украинского законодательства", - сообщили в пограничной службе Украины, передает РИА Новости.

Корчевникову пришлось покинуть страну. Он отправился на самолете в Стамбул. Оттуда телеведущий вылетит в Россию.

Недавно Борис Корчевников опубликовал фото из Киева. Украинские интернет-пользователи тепло приветствовали его на своей родине.

- С приездом, Украина вам рада!

- Ласкаво-просимо.

- Как бы хотелось, чтобы Вы анонсировали встречу в Киеве, очень светлый человек.

- Борис, приезжайте во Львов! Будем Вам безумно рады! Здесь очень красиво.

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