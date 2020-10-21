Участники круглого стола в Москве обсуждают восстановление торговли с Украиной

Участие приняли не только представители крупного бизнеса, но и украинские политики

Восстановление торгово-экономического сотрудничества между Россией и Украиной - главная тема круглого стола, который проходит в среду в Москве. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В нём принимают участие не только представители крупного бизнеса, но и украинские политики - депутаты Верховной Рады, понимающие значимость связей между Москвой и Киевом.

Организаторами встречи выступили Торгово-промышленная палата России и Лига машиностроителей и работодателей Украины. В повестке дня - увеличение товарооборота между нашими странами, развитие кооперационных связей и взаимодействие пограничных регионов.

"Санкции надо снимать. Это движение однозначно должно быть двусторонним. Потому что мы помним историю этих санкций: санкции были введены Россией как ответные санкции в адрес того, что Украина присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении России, и Россия ввела ответные санкции. И та проблема, которая возникла, и та проблема, которая фактически уничтожает сегодня экономику, она является очевидной", - считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

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