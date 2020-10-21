Временные госпитали на ВДНХ и в ТЦ "Москва" начали принимать пациентов с COVID-19

За сутки в столице выявили 4389 новых случаев коронавируса

Временные госпитали на ВДНХ и в автомобильном торговом центре "Москва" начали принимать первых пациентов с COVID-19. Между тем, второй день подряд количество новых случаев по коронавирусу в столице снижается. Важную роль в этом играет и сознательность горожан. Большинство стали носить маски и перчатки. Но нарушения все же есть.

- Уважаемые пассажиры, маски и перчатки одевайте, пожалуйста!

Такие проверки теперь ежедневно проходят в метро, электричках и автобусах. Цель – вовсе не штрафы, а максимальная безопасность поездок. Сначала контролёры вежливо просят надеть средства защиты – у большинства пассажиров они наготове. Однако у этого молодого человека маски с собой не оказалось – выручила сидевшая рядом девушка.

- Ну вы должны девушку на свидание позвать, она вас спасла.

Одной только маски недостаточно, перчатки также обязательны. Только за их отсутствие могут выписать штраф - 5 тысяч рублей. Рейды проводят не только в транспорте, но и в торговых центрах, театрах, офисных зданиях. Так, накануне инспекторы проверили посетителей и сотрудников комплекса "Москва-Сити".

"В ходе проведения мониторинга выявлены нарушения посетителями данного режима, отсутствуют маски, перчатки. Составлены 47 административных протоколов. Штраф предусмотрен до четырех тысяч рублей", - заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Руслан Блинов.

Штраф - до 300 тысяч рублей - грозил и самой компании "Башня Федерация" – руководители не предоставили список работников, переведённых на "удалёнку". Однако в ближайшее время обещали исправиться. Аналогичное наказание может получить и одна из крупных страховых компаний. А этот фитнес-клуб на юге Москвы оштрафуют на полмиллиона или закроют на три месяца. В помещениях не проводили дезинфекцию, не было антисептиков, а посетители не соблюдали социальную дистанцию.

Сейчас, когда заболевших очень много, особенно важно, чтобы простым правилам безопасности следовал каждый. За сутки в столице - 4389 новых случаев коронавируса, пациентов вновь принимают временные госпитали, в том числе на ВДНХ. Здесь есть все необходимое: 1200 коек, 48 мест в реанимации, компьютерные томографы, УЗИ, собственная лаборатория.

"В наш временный госпиталь госпитализируют пациентов со средней степенью тяжести. Это КТ-1 и КТ-2 при подтверждённом ПЦР. При ухудшении состояния пациенты будут переводиться в многопрофильные стационары", - заявила заместитель главного врача ГКБ №24 Светлана Зейналова.

Только за сутки в столице госпитализировали более 1200 человек, на ИВЛ в московских больницах – почти 400 пациентов. Врачам вновь приходится нелегко. Но помочь им – и в первую очередь себе и близким – может каждый. Просто не выходя лишний раз из дома, а в общественных местах всегда надевая маску и перчатки.

Полина Кастрицкая, Алексей Овчинников, Алексей Комаров, "ТВ Центр".

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