В МЭШ запустили новую виртуальную лабораторию "Логитариум"

Платформа обновляется постоянно, чтобы дети получали полноценные знания онлайн

В "Московской электронной школе" в среду запущена новая виртуальная лаборатория "Логитариум" по предмету "Технология". Теперь там можно изучать сложнейшие механизмы интересно, с помощью головоломок. МЭШ обновляется постоянно, чтобы дети получали полноценные знания онлайн. А малейшие сбои устраняются оперативно.

Хочешь ответить с места – нажми кнопку, хочешь высказать свое мнение на уроке – нажми кнопку. На обновлённой платформе МЭШ – "Московской виртуальной школе" - все работает. Ученики с 6 по 11 классы вернулись с каникул и продолжают дистанционное обучение.

"Есть и плюсы, и минусы, потому что в домашней атмосфере комфортно учишься, но это одновременно и минус, поскольку можно расслабиться. А всё-таки для 11 класса это опасно. То, что на носу ЕГЭ, сдача экзаменов, сочинения. Так что, наверное, всё-таки правильнее учиться в школе, потому что есть ещё и дисциплина", - заявил ученик 11-го класса школы №2097 Федор Агафонов.

Для старшеклассников учебный день начинается в половине десятого и длится до 4 часов вечера. По требованию Роспотребнадзора виртуальные уроки короче обычных примерно на треть. И учителям теперь приходится давать материал в сжатые сроки. А вот соблюдение дисциплины в классе зато теперь неактуально. Когда каждый перед своим монитором, признаются педагоги, даже хулиганы вынуждены учиться.

"Здесь нет уже такого влияния общества что ли. Здесь каждый понимает, что он сам за себя. Поэтому им становится, насколько я понимаю, несколько проще. Они как будто тет-а-тет с учителем", - говорит учитель русского языка и литературы школы №2097 Екатерина Твердохлеб.

И хотя уроки усваиваются вполне нормально, живого общения, конечно, не хватает, признаются и ученики, и учителя. Поэтому онлайн-обучение вряд ли когда-нибудь вытеснит очную форму. Дистанционное обучение стало хорошим дополнением к образовательному процессу. А ещё оно помогает учителям старшего возраста идти в ногу со временем, осваивать современную компьютерную технику. Да и ученики часто помогали педагогам.

"Учителя математики, информатики, физики они быстрее отреагировали на ситуацию. И они нас научили работать в платформе удалённо. Прямо приходили учителя, садились за стол. Они с помощью электронной доски всё рассказывали, показывали, и учителя на компьютерах пытались это сделать. Много навыков интересных дали нам дети", - заявила директор школы №2097 Галина Пискарева.

Сейчас главное, чтобы школьники относились к виртуальному формату обучения ответственно. Но контроль со стороны родителей пока никто не отменял.

Илья Данильцев, Андрей Талалай и Роман Борискин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"