Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова

Он связал МКАД с Третьим транспортным кольцом в районе Сити

В Москве активно развивается улично-дорожная сеть. Так, завершилось строительство последнего участка Южного дублёра Кутузовского проспекта. Старт движению по новой вылетной магистрали сегодня дал мэр столицы Сергей Собянин.

"Благодарю всех, кто принимал участие в реализации этого крупного проекта, который сделает город ближе и удобнее для сотен тысяч московских автомобилистов", – цитирует пресс-служба мэрии слова Сергея Собянина.

Протяжённость проспекта Генерала Дорохова составляет 10 километров - он проходит от МКАД до Третьего транспортного кольца. В его составе шесть полос в обоих направлениях. Южный дублёр улучшит доступность транспортно-пересадочного узла "Аминьевское шоссе", соединит крупные городские магистрали и снизит нагрузку на них.

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