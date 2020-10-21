В Польше готовятся к третьей волне COVID-19

Об этом заявил глава правительства

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что граждане должны начинать готовиться к третьей волне коронавирусной инфекции. Ранее в стране зафиксировали рекордное число заболевших за сутки – 10 040 человек.

В Польше наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19. С момента начала пандемии число диагностированных случаев коронавируса перевалило за 200 тысяч человек, передает РИА Новости.

"Мы имеем дело сегодня с очень опасным явлением - со второй волной, и нужно сказать здесь также, что, возможно, нам угрожает третья волна, потому что мы зависим от того, будет ли изобретено лекарство или вакцина от COVID-19", - подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что общественная и экономическая жизнь в государстве должна строиться таким образом, чтобы люди могли чтобы иметь возможность учиться, работать, жить, не закрывать экономику и одновременно перерезать путь передачи инфекции.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 40,7 миллионов человек, 1,12 миллион из них скончались. В России выявлено 1,43 миллиона заболевших, более 24 тысяч пациентов скончались.

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