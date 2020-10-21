Наталья Касперская: Команда проекта смогла оперативно отладить работу МЭШ

Система функционирует в штатном режиме

Президент группы компаний InfoWatch, сооснователь компании "Лаборатория Касперского" Наталья Касперская сообщила, что специалисты оперативно отладили работу платформы "Московская электронная школа" (МЭШ), в которой 19 октября произошел сбой.

В понедельник, 19 октября, ученики 6-11 классов и московские учителя пожаловались на работу онлайн-платформы. Сервис начал испытывать перегрузки, но сбой не помешал началу уроков в московских школах. Уже на следующий день МЭШ заработал стабильно, рассказала Наталья Касперская. Она назвала "обычной историей" проблемы при запуске новых массовых сервисов.

"Здесь нужно сделать дополнительную скидку на то обстоятельство, что у города практически не было времени на постепенное, поэтапное "разворачивание" сервиса. По указу мэра, уже с понедельника московские школьники должны были начать учиться в новом формате - на дистанте", - отметила Касперская.

По ее словам, платформу для дистанционного обучения в МЭШ создавали почти в экстренном порядке, поэтому систему приходится отлаживать "на ходу".

"Я могу с уверенностью сказать, что ни одну систему, за редким исключением, невозможно заранее протестировать "ин витро", в лаборатории, на предельную вариативную нагрузку. Это происходит уже после внедрения системы и начала работы с вовлечением масс пользователей. Большой успех, что команда проекта смогла стабилизировать МЭШ практически за сутки после запуска", - цитирует Наталью Касперскую "Интерфакс".

В столичном департаменте образования и науки сообщили, что каждую секунду в "Московской электронной школе" совершается почти 90 тысяч уникальных запросов. Это в три раза больше, чем в весенний период. Несмотря на такую нагрузку, МЭШ работает в штатном режиме.

Напомним, что с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний COVID-19 столичный мэр Сергей Собянин распорядился провести каникулы одновременно во всех школах с 5 по 18 октября. С 19 октября ученики 1-5 классов вернулись в школы, а дети постарше ближайшие две недели будут учиться дистанционно.

Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении московского правительства, не будут работать с 19 октября по 1 ноября.

Транспортные карты школьников 1-5 классов разблокированы. Старшеклассникам по-прежнему недоступен бесплатный проезд на общественном транспорте.

Правительство Москвы рекомендует негосударственным образовательным организациям принять аналогичные меры в их школах и учреждениях дополнительного образования.

Через две-три недели в некоторых классах планируется ввести новый формат преподавания - тьюторство. Это необходимо для того, чтобы снизить число заболевших коронавирусом среди учителей старшего возраста и педагогов с хроническими заболеваниями. В школы направят студентов и выпускников педагогических вузов, которые будут вести уроки. Опытные учителя смогут помогать тьюторам и контролировать учебный процесс в удаленном режиме.

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