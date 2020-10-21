Песков сравнил ситуацию с COVID-19 с весенней

Он отметил, что угроза все еще сильна

Представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал высокий рост числа диагностированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Он отметил, что нынешнюю ситуацию можно сравнить с весенней.

"К сожалению, отрицательная динамика, то есть сильный рост, сохраняется, мы это с вами видим по цифрам", - сказал пресс-секретарь президента.

При этом он не стал рассуждать о том, когда ситуация была хуже: сейчас или весной. По его словам, несколько "печальных рекордов" по количеству заболевших и умерших пациентов за последние дни действительно было поставлено. Песков подчеркнул, что ответа на подобные вопросы нужно ждать от специалистов, передает РИА Новости.

"Мы видим, что эпидемия дальше живет и развивается, к нашему сожалению. Это требует большого внимания и усилий", - резюмировал он.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"