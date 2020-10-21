Ученые нашли новый орган в теле человека

Открытие было сделано случайно

Исследователи из Нидерландского института рака обнаружили ранее не описанный ни в одной медицинской работе человеческий орган, сообщает издание Radiotherapy and Oncology.

Ученые проводили обследование пациентов при помощи позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Введенная в организм людей глюкоза с радиоактивными изотопами "подсветила" на снимках четвертую пару слюнных желез, о которой ранее нигде не упоминалось. "Новый" орган обнаружили у всех пациентов, позже его нашли и при вскрытии двух тел обоих полов.

Принято считать, что у человека всего три пары слюнных желез: возле ушей, челюсти и языка. Четвертая пара оказалась сразу за трубным валиком глотки, то есть практически в центре головы, а потому получила соответствующее название - трубчатая. Предполагается, что раньше железы не замечали из-за неудобного для исследования расположения.

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