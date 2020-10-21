ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Омбудсмен защитила женщину, бросившую дочь у метро в Москве

15:16
  • среда
  • 21 октября 2020

Она попала в трудную жизненную ситуацию

29-летняя женщина отдала бездомному коляску с годовалой дочкой. Это произошло 16 октября в подземном переходе около станции метро "Рязанский проспект" в столице. Прокуратура собралась лишить мать родительских прав, однако против этого выступила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.  
Москвич с ребенком прокатился на самокате по МКАД и заинтересовал полицию

Девочку, которую бросила мама, нашли у бездомного. Сейчас малышка находится в больнице имени Г. Н. Сперанского.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мать обвинили в уклонении от исполнения родительских обязанностей, а также в ненадлежащей заботе о здоровье, физическом и психическом развитии ребенка. Прокуратура попросила суд лишить женщину родительских прав. 

Между тем омбудсмен Ольга Ярославская рассказала, что женщина, которая бросила дочку, не живет в Москве. Отец ребенка попал в СИЗО, и гражданка лишилась средств к существованию. Родственники не пришли ей на помощь. 

"Женщина в расстроенном состоянии оставила коляску возле первых попавшихся людей, быстро одумалась и вместе с родственницей мужчины обратились в полицию", - цитирует Ярославскую РИА Новости

Она подчеркнула, что мать оставила малышку в состоянии аффекта. По мнению омбудсмена, женщину нельзя лишать родительских прав, так как это не пойдет на пользу ребенку. Ольга Ярославская призвала не наказывать мать, а помочь ей выйти из сложной жизненной ситуации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ольга Ярославская на пресс-конференции
Ольга Ярославская на пресс-конференции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.