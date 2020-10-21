Омбудсмен защитила женщину, бросившую дочь у метро в Москве

Она попала в трудную жизненную ситуацию

29-летняя женщина отдала бездомному коляску с годовалой дочкой. Это произошло 16 октября в подземном переходе около станции метро "Рязанский проспект" в столице. Прокуратура собралась лишить мать родительских прав, однако против этого выступила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Девочку, которую бросила мама, нашли у бездомного. Сейчас малышка находится в больнице имени Г. Н. Сперанского.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мать обвинили в уклонении от исполнения родительских обязанностей, а также в ненадлежащей заботе о здоровье, физическом и психическом развитии ребенка. Прокуратура попросила суд лишить женщину родительских прав.

Между тем омбудсмен Ольга Ярославская рассказала, что женщина, которая бросила дочку, не живет в Москве. Отец ребенка попал в СИЗО, и гражданка лишилась средств к существованию. Родственники не пришли ей на помощь.

"Женщина в расстроенном состоянии оставила коляску возле первых попавшихся людей, быстро одумалась и вместе с родственницей мужчины обратились в полицию", - цитирует Ярославскую РИА Новости.

Она подчеркнула, что мать оставила малышку в состоянии аффекта. По мнению омбудсмена, женщину нельзя лишать родительских прав, так как это не пойдет на пользу ребенку. Ольга Ярославская призвала не наказывать мать, а помочь ей выйти из сложной жизненной ситуации.

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