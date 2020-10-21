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Россиянам объяснили, сколько раз прививаться вакциной от "Вектора"

15:11
  • среда
  • 21 октября 2020

Действует та же схема, что с прививками от энцефалита

Эксперты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" рассчитали, как часто надо будет прививаться от коронавируса вакциной"ЭпиВакКорона". Как сообщил гендиректор центра Ринат Максютов, ревакцинация будет проводиться по той же схеме, что используется при клещевом энцефалите.
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"Те предварительные данные, которые мы имеем в настоящий момент, позволяют нам рассчитывать, что данную вакцину можно будет использовать по схеме вакцинации против клещевого энцефалита. То есть две вакцинации, последующая ревакцинация и следующая ревакцинация только раз в три года", - заявил Максютов в интервью телеканалу "Россия-24".

Гендиректор "Вектора" также рассказал, что специалисты центра выявили более 80 мутаций коронавируса. Однако эти изменения не кртитчны и никак не влияют на эффективность препарата "ЭпиВакКорона". Вакцина получила регистрационное удостоверение Минздрава в середине октября.

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