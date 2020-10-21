Россиянам объяснили, сколько раз прививаться вакциной от "Вектора"

Действует та же схема, что с прививками от энцефалита

Эксперты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" рассчитали, как часто надо будет прививаться от коронавируса вакциной"ЭпиВакКорона". Как сообщил гендиректор центра Ринат Максютов, ревакцинация будет проводиться по той же схеме, что используется при клещевом энцефалите.

"Те предварительные данные, которые мы имеем в настоящий момент, позволяют нам рассчитывать, что данную вакцину можно будет использовать по схеме вакцинации против клещевого энцефалита. То есть две вакцинации, последующая ревакцинация и следующая ревакцинация только раз в три года", - заявил Максютов в интервью телеканалу "Россия-24".

Гендиректор "Вектора" также рассказал, что специалисты центра выявили более 80 мутаций коронавируса. Однако эти изменения не кртитчны и никак не влияют на эффективность препарата "ЭпиВакКорона". Вакцина получила регистрационное удостоверение Минздрава в середине октября.

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