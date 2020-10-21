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Гоша Куценко заболел коронавирусом

15:36
  • среда
  • 21 октября 2020

Актер госпитализирован

Заслуженный артист России Гоша Куценко попал в больницу с коронавирусной инфекцией. "Да, он госпитализирован", - подтвердил диагноз актера его агент.

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Ранее Куценко и сам рассказал в Instagram поклонникам о заболевании. Он призвал соблюдать правила профилактики COVID-19 и не пренебрегать ношением защитных масок и перчаток.

"Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите себе и врачам. Они опять взялись за подвиги", - сказал Куценко.

Актер также предупредил, что спектакль "Love Letters", назначенный на 21 и 22 октября, перенесен на 8 декабря из-за его госпитализации, передает ТАСС.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 40,7 миллионов человек, 1,12 миллион из них скончались. В России выявлено 1,43 миллиона заболевших, более 24 тысяч пациентов скончались.

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